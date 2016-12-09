更新版 1-中国汇市：人民币收跌再破6.9关口，有效波动较小机构趁机倒量

* 人民币收跌再破6.9关口，中间价创一个半月最大单日跌幅 * 日内有效波动区间狭窄，部分机构趁机倒量 * 客盘仍有购汇需求，大行继续提供美元流动性 * 中国11月通胀数据对汇市几无影响 * 美指仍偏强，市场贬值预期难消 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月9日 - 人民币兑美元即期 周五收跌再破6.90关口，中间 价亦创出一个半月最大单日跌幅。交易员称，客盘仍有购汇需求，大行在整数位附近继续提 供美元流动性；因日内有效波动区间非常狭窄，部分自营机构趁机倒量。 他们并指出，中国统计局公布的11月通胀数据对汇市几无影响，而由于美元指数仍整体 偏强，市场贬值预期短期料仍难消，至于能否有效跌破当前整数关口，则还需看大行的态度 。 “今天市场被管得很死，几乎没什么波动的，收盘后大行走了才有点动静。”一外资行 交易员称，“掉期也管着，这几天我们做swap的交易员一直喊‘央妈又来了’。” 他并称，临近年底，许多外企需要分红，购汇需求很大；加上不久后有美联储议息会议 ，人民币贬值压力很大，不过严格管理下境内贬值压力很难释放，导致与离岸市场点差扩大 。 人民日报海外版周五发表分析文章称，虽然今年中国外汇储备已连续五个月下降，但在 人民币国际化及中国企业“走出去”成为大趋势的背景下，外储的作用也不同以往，应该摒 弃外储“越多越好”的“过时思维”。 中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其 是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产 资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。 全球汇市方面，美元周五全线上涨，因美债收益率(殖利率)上扬。欧洲央行(ECB)上日 决定延长购债计划，但削减购债规模，欧元因此大跌。 路透调查分析师预计到明年年底美国将加息三次；但也有略超过三分之一的分析师表示 ，强势美元明年将对经济增长构成明显或非常明显的风险。 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9005 6.8799 -0.30% FXS> 中间价 6.8972 6.8731 -0.35% 成交额<CNYSPTVOL=C 323.67亿美元 306.83亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 67 日低6.9045 日高6.8978 今年以来升贬幅度 -5.90% 2005年汇改以来升贬 19.94% 幅度 一年期美元/人民币 483 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9238 6.9137 一年期NDF<CNY1YNDF 7.1498 7.1295 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9；人民 币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的 参考汇率为7.3232、6.0284和8.6854。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)