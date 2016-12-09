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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收跌再破6.9关口，有效波动较小机构趁机倒量

* 人民币收跌再破6.9关口，中间价创一个半月最大单日跌幅
    * 日内有效波动区间狭窄，部分机构趁机倒量
    * 客盘仍有购汇需求，大行继续提供美元流动性
    * 中国11月通胀数据对汇市几无影响
    * 美指仍偏强，市场贬值预期难消

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月9日 - 人民币兑美元即期 周五收跌再破6.90关口，中间
价亦创出一个半月最大单日跌幅。交易员称，客盘仍有购汇需求，大行在整数位附近继续提
供美元流动性；因日内有效波动区间非常狭窄，部分自营机构趁机倒量。
    
    他们并指出，中国统计局公布的11月通胀数据对汇市几无影响，而由于美元指数仍整体
偏强，市场贬值预期短期料仍难消，至于能否有效跌破当前整数关口，则还需看大行的态度
。    
    
    “今天市场被管得很死，几乎没什么波动的，收盘后大行走了才有点动静。”一外资行
交易员称，“掉期也管着，这几天我们做swap的交易员一直喊‘央妈又来了’。”

    他并称，临近年底，许多外企需要分红，购汇需求很大；加上不久后有美联储议息会议
，人民币贬值压力很大，不过严格管理下境内贬值压力很难释放，导致与离岸市场点差扩大
。
    
    人民日报海外版周五发表分析文章称，虽然今年中国外汇储备已连续五个月下降，但在
人民币国际化及中国企业“走出去”成为大趋势的背景下，外储的作用也不同以往，应该摒
弃外储“越多越好”的“过时思维”。 
    
    中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其
是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产
资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。 

    全球汇市方面，美元周五全线上涨，因美债收益率(殖利率)上扬。欧洲央行(ECB)上日
决定延长购债计划，但削减购债规模，欧元因此大跌。 

    路透调查分析师预计到明年年底美国将加息三次；但也有略超过三分之一的分析师表示
，强势美元明年将对经济增长构成明显或非常明显的风险。 

 在岸市场人民币兑美      今日          上日          升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.9005        6.8799        -0.30%
               FXS>                              
   中间价               6.8972        6.8731        -0.35%
 成交额<CNYSPTVOL=C  323.67亿美元  306.83亿美元        
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)       67        日低6.9045    日高6.8978
   今年以来升贬幅度                                    -5.90%
 2005年汇改以来升贬                                    19.94%
               幅度                              
  一年期美元/人民币           483                            
               掉期                              
                                                 
                                                       
 离岸人民币市场          今日          上日                  
   CNH即期              6.9238        6.9137                 
 一年期NDF<CNY1YNDF     7.1498        7.1295                 
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9；人民
币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的
参考汇率为7.3232、6.0284和8.6854。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)

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