路透基点：台湾环球晶圆5.5亿美元俱乐部贷款结案--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，台湾环球晶圆股份有限公司已完成其5.5亿美元多档组成的俱乐部贷款，用于支持其以6.83亿美元收购总部在美国的SunEdison Semiconductor。

台湾银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和台新银行参贷。

贷款料分为A1部分1.5亿美元一年期贷款，A2部分2亿美元五年期贷款 ，和B部分2亿美元五年期贷款。

A2和B部分可提取台币或美元，其中台币贷款利率为台北金融业拆款 定盘利率(Taibor)加码100-130个基点，税前保底利率为1.7%。

各部分美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130-170个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR之差超过40个基点，借款方需支付额外利率。

据环球晶圆12月2日发布的新闻，该公司已收购SunEdison Semiconductor全部流通在外普通股，其中包括SunEdison的净债务。