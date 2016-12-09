路透基点：台湾环球晶圆5.5亿美元俱乐部贷款结案--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，台湾环球晶圆股份有限公司已完成其5.5亿美元多档组成的俱乐部贷款，用于支持其以6.83亿美元收购总部在美国的SunEdison Semiconductor。
台湾银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和台新银行参贷。
贷款料分为A1部分1.5亿美元一年期贷款，A2部分2亿美元五年期贷款 ，和B部分2亿美元五年期贷款。
A2和B部分可提取台币或美元，其中台币贷款利率为台北金融业拆款 定盘利率(Taibor)加码100-130个基点，税前保底利率为1.7%。
各部分美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130-170个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和LIBOR之差超过40个基点，借款方需支付额外利率。
据环球晶圆12月2日发布的新闻，该公司已收购SunEdison Semiconductor全部流通在外普通股，其中包括SunEdison的净债务。
环球晶圆成立于1981年，是全球六大半导体硅晶圆厂商之一。环球晶圆共计9个营运据点，遍布台湾、中国、美国、日本、丹麦及波兰。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。