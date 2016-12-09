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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 17:18 BJT

《全球汇市》欧元回稳，欧洲央行决议后录得英退公投以来最大单日跌幅

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0616  1.0615  +0.01  -2.25  1.0860
    美元/日圆            114.39  114.01  +0.33  -4.91  120.30
    欧元/日圆         121.46  121.02  +0.36  -6.91  130.47
    美元/瑞郎            1.0160  1.0159  +0.01  +1.42  1.0018
    英镑/美元            1.2595  1.2584  +0.09 -14.54  1.4738
    美元/加元            1.3182  1.3189  -0.05  -4.75  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9246  6.9105  +0.20  +5.43  6.5680
    澳元/美元            0.7476  0.7459  +0.23  +2.76  0.7275
    新西兰元/美元        0.7179  0.7172  +0.10  +5.19  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0789  1.0786  +0.03  -0.89  1.0886
    欧元/英镑         0.8427  0.8428  -0.01 +14.39  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7100  9.6931  +0.17  +5.88  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4544  8.4310  +0.28  -4.36  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 李春喜/李爽/蔡美珍/汪红英/孙茉莉)

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