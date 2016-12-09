路透基点：碧桂园四年期俱乐部贷款规模上调至15亿美元--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，在获得13家银行承贷后，中国房地产公司碧桂园集团将四年期俱乐部贷款规模上调至15亿美元等值，最初目标为10亿美元等值。
上述13家银行包括：中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行(亚洲)、中国光大银行香港分行、创兴银行、恒生银行、汇丰银行、马来亚银行、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行(香港)、大丰银行和永隆银行。
此项贷款包括A部分37.9亿港元和B部分10.14亿美元。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码256个基点。(完)
(编译 李爽 审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。