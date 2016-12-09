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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 17:28 BJT

路透基点：碧桂园四年期俱乐部贷款规模上调至15亿美元--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，在获得13家银行承贷后，中国房地产公司碧桂园集团将四年期俱乐部贷款规模上调至15亿美元等值，最初目标为10亿美元等值。

上述13家银行包括：中国农业银行香港分行、中银香港、中国建设银行(亚洲)、中国光大银行香港分行、创兴银行、恒生银行、汇丰银行、马来亚银行、南洋商业银行、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行(香港)、大丰银行和永隆银行。

此项贷款包括A部分37.9亿港元和B部分10.14亿美元。美元和港元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码256个基点。(完)

(编译 李爽 审校 刘秀红)

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