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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 17:29 BJT

香港新股：美图以招股价区间低端每股8.5港元定价，集资6.3亿美元--消息

路透香港12月9日 - 据一名熟知情况的消息人士周五对路透称，中国修图应用程式开发商--美图公司 以招股价区间低端的每股8.5港元定价，香港IPO（首次公开发售）集资6.3亿美元。

美图此前设定招股价区间为每股8.5-9.6港元，按初步拟发售5.74亿股股份计，集资金额48.8-55.1亿港元。

就上述消息，美图没有回覆路透的询问。

美图以低端定价，可能反映部分投资者对其高估值的忧虑以及市场上缺乏可比较公司。

美图是较少数在香港上市的科技公司，此前电子商务巨头阿里巴巴 于2007年在美国上市。美图将于下周四（15日）在联交所挂牌上市，相信其他中国初创科技企业将密切观察香港市场对这类企业的胃纳。（完）

(编译 雷美珍；审校 专项资金)

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