香港新股：美图以招股价区间低端每股8.5港元定价，集资6.3亿美元--消息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月9日 - 据一名熟知情况的消息人士周五对路透称，中国修图应用程式开发商--美图公司 以招股价区间低端的每股8.5港元定价，香港IPO（首次公开发售）集资6.3亿美元。
美图此前设定招股价区间为每股8.5-9.6港元，按初步拟发售5.74亿股股份计，集资金额48.8-55.1亿港元。
就上述消息，美图没有回覆路透的询问。
美图以低端定价，可能反映部分投资者对其高估值的忧虑以及市场上缺乏可比较公司。
美图是较少数在香港上市的科技公司，此前电子商务巨头阿里巴巴 于2007年在美国上市。美图将于下周四（15日）在联交所挂牌上市，相信其他中国初创科技企业将密切观察香港市场对这类企业的胃纳。（完）
(编译 雷美珍；审校 专项资金)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。