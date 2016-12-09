更新版 1-中国经济：明年将继续推进供给侧改革，五大任务有实质性进展--政治局

* 中国经济运行保持在合理区间但仍面临不少突出矛盾--政治局

* 一些领域金融风险显现，要高度重视

* 明年坚持以推进供给侧改革为主线，适度扩大总需求

* 加快研究建立符合国情适应市场规律的房地产长效机制

* 推进国企、财税、金融、社保等关键性改革 (新增更多会议内容)

路透北京12月9日 - 中共中央政治局周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

新华社报导援引政治局会议称，今年经济运行保持在合理区间，实现了“十三五”良好开局，但经济运行仍面临不少突出矛盾和问题，产能过剩和需求结构升级的矛盾仍然突出，一些领域金融风险显现，部分地区困难较大等，对这些问题，要高度重视，努力加以解决。

会议要求，明年要深入推进“三去一降一补”，推动五大任务有实质性进展。加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制，加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，更好发挥经济体制改革的牵引作用。

同时，要积极推进农业供给侧结构性改革，大力振兴实体经济，培育壮大新动能；要紮实推进“一带一路”建设，完善法治建设，改善投资环境，释放消费潜力，扩大开放领域，积极吸引外资。

会议强调，2017年要召开党的十九大，也是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。

新华社周五并援引国家主席习近平近日在党外人士座谈会表示，经济社会发展主要目标任务有把握较好完成，可以实现“十三五”良好开局。

会议还审议通过《关于加强国家安全工作的意见》，强调必须坚持总体国家安全观，统筹国内国际两个大局，统筹发展安全两件大事，必须坚持集中统一、高效权威的国家安全领导体制。

中国前三季度GDP增速均为6.7%，市场普遍预计四季度仍能保持这一态势，全年6.5-7%的增长目标料能完成。