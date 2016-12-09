中国个股：国投安信拟以62.7亿元现金收购母公司旗下国投资本公司

路透上海12月9日 - 以证券业务为主的中国国投安信股份有限公司 周五稍晚公告称，拟以62.74亿元人民币现金收购控股股东国家开发投资公司持有的国投资本控股公司100%股权。

公告显示，收购款项中除了国投安信自有资金，还包括并购贷款。公司已与工商银行 和兄弟企业国投财务公司签署贷款意向书，两机构拟向国投安信分别提供至多20亿元的贷款，国投公司亦有意提供13亿元的委托贷款。

国投资本公司是国投公司旗下金融股权投资及管理平台，负责开展金融领域股权投资及管理，并接受国投公司委托对企业进行管理。国投资本持有国投泰康信托公司55%股权及间接持有公募基金国投瑞银基金管理公司51%股权，还参股锦泰财险公司、国投万和资产管理公司和国投财务公司等。今年前九月，国投资本实现净利3.35亿元。

国投安信除了拥有安信证券100%股权外，此前还收购了国投资本旗下国投中谷期货，并与原本拥有的安信期货合并，成立了国投安信期货公司。本次交易完成后，国投安信将间接持有信托公司、公募基金公司、财险公司、财务公司等金融机构股权。公司未来业务范围将从当前的证券业扩大到信托业、基金业、保险业等其他金融领域。

公告称，本次交易拟收购国投资本，将有利于上市公司扩大金融服务领域，进一步实 现优质国有资产的证券化；同时有助于国投安信充分利用上市公司的融资能力，继续做优做强证券、期货等核心业务，并扩大业务范围。