中国个股：国投安信拟以62.7亿元现金收购母公司旗下国投资本公司

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月9日 - 以证券业务为主的中国国投安信股份有限公司 周五稍晚公告称，拟以62.74亿元人民币现金收购控股股东国家开发投资公司持有的国投资本控股公司100%股权。
公告显示，收购款项中除了国投安信自有资金，还包括并购贷款。公司已与工商银行 和兄弟企业国投财务公司签署贷款意向书，两机构拟向国投安信分别提供至多20亿元的贷款，国投公司亦有意提供13亿元的委托贷款。
国投资本公司是国投公司旗下金融股权投资及管理平台，负责开展金融领域股权投资及管理，并接受国投公司委托对企业进行管理。国投资本持有国投泰康信托公司55%股权及间接持有公募基金国投瑞银基金管理公司51%股权，还参股锦泰财险公司、国投万和资产管理公司和国投财务公司等。今年前九月，国投资本实现净利3.35亿元。
国投安信除了拥有安信证券100%股权外，此前还收购了国投资本旗下国投中谷期货，并与原本拥有的安信期货合并，成立了国投安信期货公司。本次交易完成后，国投安信将间接持有信托公司、公募基金公司、财险公司、财务公司等金融机构股权。公司未来业务范围将从当前的证券业扩大到信托业、基金业、保险业等其他金融领域。
公告称，本次交易拟收购国投资本，将有利于上市公司扩大金融服务领域，进一步实 现优质国有资产的证券化；同时有助于国投安信充分利用上市公司的融资能力，继续做优做强证券、期货等核心业务，并扩大业务范围。
国投安信周五收报15.81元，涨0.32%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。