中国期货：上期所限制热轧卷板HC1705开仓交易数量，调整手续费至万分之三

路透北京12月9日 - 中国上海期货交易所周五称，自下周一起（12日）非期货公司会员或客户在热轧卷板HC1705合约日内开仓交易的最大数量为2,000手，套期保值交易的开仓数量不受此限制。

上期所网站发布的公告并称，自下周二（13日）起，热轧卷板1705合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。

公告显示，实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量参考单个客户执行，对违反上述规定的实际控制关系账户组，交易所将从下一交易日起，对其采取限制开仓三个交易日的监管措施。

根据公告，日内开仓交易的最大数量是指非期货公司会员或者客户在某一交易日某一合约上的买开仓报单数量与卖开仓报单数量之和。（完）

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here (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)