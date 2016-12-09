中国期货：上期所限制热轧卷板HC1705开仓交易数量，调整手续费至万分之三

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月9日 - 中国上海期货交易所周五称，自下周一起（12日）非期货公司会员或客户在热轧卷板HC1705合约日内开仓交易的最大数量为2,000手，套期保值交易的开仓数量不受此限制。
上期所网站发布的公告并称，自下周二（13日）起，热轧卷板1705合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。
公告显示，实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量参考单个客户执行，对违反上述规定的实际控制关系账户组，交易所将从下一交易日起，对其采取限制开仓三个交易日的监管措施。
根据公告，日内开仓交易的最大数量是指非期货公司会员或者客户在某一交易日某一合约上的买开仓报单数量与卖开仓报单数量之和。（完）
参看详情，请点击上期所网站here
here (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。