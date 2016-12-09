中国新债：广东定向发行153亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月9日 - 中国广东省财政厅周五公告称，当日采用定向承销方式发行了总额152.7552亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债含三、五、七和10年四个期限，中标利率3.06%、3.28%、3.51%和3.52%，利率 较区间下限（国债五日均值）均上浮15%；专项债含五、七、10年，利率与同期限一般债相同。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(%) 上浮基点(BP) 上浮幅度(% ) 一般债券 5.3949 3 3.06 2.66 40 15 16.1838 5 3.28 2.85 43 15 16.1838 7 3.51 3.05 46 15 16.1838 10 3.52 3.06 46 15 小计 53.9463 专项债券 49.4045 5 3.28 2.85 43 15 19.7617 7 3.51 3.05 46 15 29.6427 10 3.52 3.06 46 15 小计 98.8089 总计 152.7552 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。