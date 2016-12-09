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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 18:14 BJT

中国新债：广东定向发行153亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海12月9日 - 中国广东省财政厅周五公告称，当日采用定向承销方式发行了总额152.7552亿元人民
币的一般和专项地方债，一般债含三、五、七和10年四个期限，中标利率3.06%、3.28%、3.51%和3.52%，利率
较区间下限（国债五日均值）均上浮15%；专项债含五、七、10年，利率与同期限一般债相同。   
             
    以下为本次定向地方债具体发行情况： 
 债券类别      规模(亿元)   期限(年)  利率(%)  基准利率(%)  上浮基点(BP)  上浮幅度(%
                                                                          )
 一般债券           5.3949         3     3.06         2.66            40          15
                   16.1838         5     3.28         2.85            43          15
                   16.1838         7     3.51         3.05            46          15
                   16.1838        10     3.52         3.06            46          15
 小计              53.9463                                                          
 专项债券          49.4045         5     3.28         2.85            43          15
                   19.7617         7     3.51         3.05            46          15
                   29.6427        10     3.52         3.06            46          15
 小计              98.8089                                                          
 总计             152.7552                                                          
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
而截至目前，今年地方债发行规模已突破5.7万亿元。(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校　杨淑祯)

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