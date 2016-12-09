国际油市：亚洲燃料油裂解价差贴水缩窄，因市场基本面强劲

路透新加坡12月9日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差周五收窄，行业参与者预计，在需求坚挺之际，进入新的一年供给将保持紧张。

1月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 缩窄0.81美元，至每桶负1.49美元。

交易员表示，鉴于合规燃料油的结构性供给紧张，且对船用燃料油和发电用燃料油的需求坚挺，市场基本面看多。

自周初以来，1月裂解价差扳回上周录得的一部分跌幅。

过去一周，近月裂解价差在周一每吨负2.75美元的水平上，上涨了1.26美元。

在OEPC-俄罗斯前一周达成减产协议后的两天，裂解价差从11月30日所及约五年高位每吨负0.06美元下跌，降至每吨负3.27美元。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至12月8日的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的燃料油库存飙升17%或10.8万吨，至73.3万吨。

尽管这一周的库存达到两周高位，但还是比去年同期少38%。

交易员还预计该地区的燃料油库存仍会受抑，因套利窗口打开意味着船货将运往新加坡。

新加坡现货市场有一笔燃料油交易达成。(完)

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