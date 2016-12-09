国际油市：亚洲燃料油裂解价差贴水缩窄，因市场基本面强劲

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月9日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差周五收窄，行业参与者预计，在需求坚挺之际，进入新的一年供给将保持紧张。
1月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 缩窄0.81美元，至每桶负1.49美元。
交易员表示，鉴于合规燃料油的结构性供给紧张，且对船用燃料油和发电用燃料油的需求坚挺，市场基本面看多。
自周初以来，1月裂解价差扳回上周录得的一部分跌幅。
过去一周，近月裂解价差在周一每吨负2.75美元的水平上，上涨了1.26美元。
在OEPC-俄罗斯前一周达成减产协议后的两天，裂解价差从11月30日所及约五年高位每吨负0.06美元下跌，降至每吨负3.27美元。
荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至12月8日的一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的燃料油库存飙升17%或10.8万吨，至73.3万吨。
尽管这一周的库存达到两周高位，但还是比去年同期少38%。
交易员还预计该地区的燃料油库存仍会受抑，因套利窗口打开意味着船货将运往新加坡。
新加坡现货市场有一笔燃料油交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。