国际油市：亚洲石脑油裂解价差继续承压，因供给充足但需求有限

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月9日 - 亚洲石脑油裂解价差跌至约两个月低点55.90美元，从前一日触及的三日高位回落，因本周供给较多而来自终端用户的现货需求有限。
对于明年初西方将有大量船货进入亚洲的担忧仍挥之不去。
路透数据显示，迄今约150万吨石脑油被初步预定在1月抵达亚洲，相比之下2016年的月平均水平为近120万吨。
“如果2月情况还是这样，对卖家而言市场也不会太乐观，”一位在新加坡的消息人士说。
“从欧洲到亚洲的套利窗口现在关闭，可能提供一些喘息的时间。不过由于西方的供给很大，很难确定窗口是否会继续关闭。”
PJK International数据显示，12月8日当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油库存跳升近25%至21，1万吨。
不过荷兰的一次罢工或影响供给。壳牌的一位发言人证实，截至周五Pernis日产能40.4万桶的炼厂，一部分产出将受到影响。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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