版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 19:22 BJT

东南亚股市：略微收涨，因欧洲央行决议未能提振人气

涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   355.03    -0.88   -0.25  
 +6.67   332.82
    新加坡                     2956.13    -2.73   -0.09  
 +2.55  2882.73
    马来西亚                  1641.42    -2.33   -0.14  
 -3.02  1692.51
    泰国                      1526.32     0.91   +0.06  
+18.50  1288.02
    印尼                      5308.13     4.39   +0.08  
+15.57  4593.01
    菲律宾                     7043.16    20.78   +0.30  
 +1.31  6952.08
    越南                        663.07     4.18   +0.63  
+14.51   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               加拿大股市报导             
 
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导            东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐