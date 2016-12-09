国际油市：亚洲柴油价差持稳，之前实货交易迟滞

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月9日 - 亚洲柴油价差周五持稳，有小幅度的上升，交易员表示之前实货柴油交易迟滞。
他们表示，周四27艘船货易手之后，没有新的交易。
自12月1日以来，永顺油品已出售逾900万桶含硫500ppm柴油。据路透基于贸易数据计算，该公司之前曾在9月中旬至11月底期间，买入1,450万桶左右柴油。
而12月1日起，兴隆已出售逾400万桶柴油，相比之下自9月中旬以来累计买入近700万桶。
FNV工会发言人Egbert Schellenberg表示，由于罢工，皇家荷兰/壳牌石油集团位于Pernis的日产能40.4万桶的炼厂，从周五起将减产。
他还表示，该厂加氢裂化装置将减产20%左右。产量下降还将影响其他部门，包括相关的原油蒸馏装置。
交易员表示，这可能促使更多柴油船货从亚洲运往欧洲。
他们还表示，东方-西方价差近期开始走弱。
现货市场上未报告有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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