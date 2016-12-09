国际油市：亚洲柴油价差持稳，之前实货交易迟滞

路透新加坡12月9日 - 亚洲柴油价差周五持稳，有小幅度的上升，交易员表示之前实货柴油交易迟滞。

他们表示，周四27艘船货易手之后，没有新的交易。

自12月1日以来，永顺油品已出售逾900万桶含硫500ppm柴油。据路透基于贸易数据计算，该公司之前曾在9月中旬至11月底期间，买入1,450万桶左右柴油。

而12月1日起，兴隆已出售逾400万桶柴油，相比之下自9月中旬以来累计买入近700万桶。

FNV工会发言人Egbert Schellenberg表示，由于罢工，皇家荷兰/壳牌石油集团位于Pernis的日产能40.4万桶的炼厂，从周五起将减产。

他还表示，该厂加氢裂化装置将减产20%左右。产量下降还将影响其他部门，包括相关的原油蒸馏装置。

交易员表示，这可能促使更多柴油船货从亚洲运往欧洲。

他们还表示，东方-西方价差近期开始走弱。

现货市场上未报告有交易达成。(完)

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