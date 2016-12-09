USDA月报：12月9日美国农作物主要信息

路透12月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 11月 12月 大豆 种植(百万英亩) 83.3 82.7 83.7 83.7 收割(百万英亩) 82.6 81.7 83.0 83.0 单产(蒲式耳/英亩) 47.5 48.0 52.5 52.5 产量 3,927 3,926 4,361 4,361 压榨 1,873 1,886 1,930 1,930 出口 1,842 1,936 2,050 2,050 年末库存 191 197 480 480 豆油(百万磅) 产量 21,399 21,960 22,290 22,290 出口 2,014 2,250 2,150 2,150 年末库存 1,855 1,750 1,658 1,552 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 45,062 44,690 45,811 45,611 出口 13,108 11,850 12,000 11,800 年末库存 260 300 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 11月 12月 种植(百万英亩) 56.8 55.0 50.2 50.2 收割(百万英亩) 46.4 47.3 43.9 43.9 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 43.6 52.6 52.6 产量 2,026 2,062 2,310 2,310 出口 864 775 975 975 年末库存 752 976 1,143 1,143 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 11月 12月 种植(百万英亩) 90.6 88.0 94.5 94.5 收割(百万英亩) 83.1 80.7 86.8 86.8 单产(蒲式耳/英亩) 171.0 168.4 175.3 175.3 产量 14,216 13,601 15,226 15,226 出口 1,867 1,898 2,225 2,225 年末库存 1,731 1,738 2,403 2,403(完 ) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)