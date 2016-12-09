USDA月报：12月9日全球农作物主要信息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月9日 - 美国农业部(USDA)周五公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 12月 11月 12月 小麦(百万吨) 澳洲产量 33.00 28.30 24.50 澳洲出口 24.00 20.50 16.12 阿根廷产量 14.40 14.40 11.30 阿根廷出口 8.00 8.00 9.40 欧盟产量 143.97 143.57 160.01 欧盟出口 25.00 25.00 34.68 加拿大产量 31.70 31.50 27.59 加拿大出口 21.50 21.50 22.13 中国产量 128.85 128.00 130.19 中国进口 3.50 3.50 3.48 大豆(百万吨) 巴西产量 102.00 102.00 96.50 巴西出口 58.40 58.40 54.38 巴西进口 0.35 0.35 0.41 阿根廷产量 57.00 57.00 56.80 阿根廷出口 9.00 9.25 9.92 中国进口 86.00 86.00 83.23 豆油(百万吨) 中国进口 0.82 0.82 0.59 玉米(百万吨) 阿根廷产量 36.50 36.50 29.00 阿根廷出口 25.00 25.00 20.50 南非产量 13.00 13.00 7.90 南非出口 1.50 1.50 0.80 中国产量 219.55 216.00 224.63 中国出口 0.02 0.02 0.00 中国进口 3.00 3.00 3.17 棉花(百万包) 中国产量 21.00 21.00 22.00 中国年末库存 47.85 48.10 58.20 中国出口 0.10 0.10 0.13 中国进口 4.50 4.50 4.41 印度产量 27.00 27.00 26.40(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。