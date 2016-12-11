重温稿-美国债市：美中经济数据提振公债收益率上涨，下周将有新债供应

* 10年期美债收益率创下2013年来最长周度连涨 * 30年期美债收益率触及去年7月来最高 * 中国PPI数据加剧通胀忧虑 * 密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至23个月最高 路透纽约12月9日 - 美国公债收益率周五攀升，指标公债收益率连续 第五周上涨，因中国通胀数据和美国消费者信心指数均强于预期，下周将 迎来560亿美元美国公债供应。 美国公债收益率上升，还受到持续的新债供应支撑。周四欧洲央行宣 布，从明年4月起将其月度购债规模从800亿美元下降至600亿美元，将量 化宽松计划延长至明年底。 “政策仍然宽松，但它反映出欧洲央行承认已耗尽弹药，”State St reet Global Advisors首席投资长Michael Arone说。 美国公债收益率从稍早高位短暂回落，因避险买盘，此前一位消息人 士透露，欧洲央行拒绝了意大利西雅那银行提出的，将一项避免该行关门 的民间融资计划截止日延长三周的要求。 指标10年期公债 收益率尾盘报2.467%，较周四上升8个基 点，离12月1日触及的近一年半高位不远。 10年期美债收益率录得2013年5-6月以来最长周度连涨，当时被称为 “缩减购债恐慌期”，因美联储前主席贝南克暗示，联储考虑逐步缩减购 债规模。 30年期美债收益率触及去年7月来最高3.171%，尾盘回落至3.159%， 日内上涨7个基点。 11月8日美国总统选举以来，投资者在全球市场抛售公债，因押注特 朗普政府的政策，将会加快经济成长并推高通胀。 通胀担忧加重，此前数据显示，中国公布11月居民消费价格指数(CPI )和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年 最大值。 密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至去年1月来最高，尽管 消费者通胀预期下降。 全球最大的两个经济体前景改善，支持了美联储下周几乎肯定会加息 25个基点，并可能在明年进一步升息的观点。 分析师表示，下周美联储将公布利率决定，且将有新债供应进场，在 此之前，投资者可能不愿大举建仓。 美国财政部将于下周一标售240亿美元三年期公债和200亿美元10年期 公债，下周二标售120亿美元30年期公债。 “市场不得不消化不确定性溢价，” PGIM Fixed Income首席投资长 Robert Tipp说。 -----------------------2007 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-188/256 1.1369 0.029 五年期公债 99-90/256 1.8873 0.068 10年期公债 95-232/256 2.4674 0.078 30年期公债 94-140/256 3.1579 0.072(完)