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债券 | 2016年 12月 12日 星期一 07:00 BJT

重温稿-美国债市：美中经济数据提振公债收益率上涨，下周将有新债供应

* 10年期美债收益率创下2013年来最长周度连涨
    * 30年期美债收益率触及去年7月来最高
    * 中国PPI数据加剧通胀忧虑
    * 密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至23个月最高

    路透纽约12月9日 - 美国公债收益率周五攀升，指标公债收益率连续
第五周上涨，因中国通胀数据和美国消费者信心指数均强于预期，下周将
迎来560亿美元美国公债供应。
    
    美国公债收益率上升，还受到持续的新债供应支撑。周四欧洲央行宣
布，从明年4月起将其月度购债规模从800亿美元下降至600亿美元，将量
化宽松计划延长至明年底。
    
    “政策仍然宽松，但它反映出欧洲央行承认已耗尽弹药，”State St
reet Global Advisors首席投资长Michael Arone说。

    美国公债收益率从稍早高位短暂回落，因避险买盘，此前一位消息人
士透露，欧洲央行拒绝了意大利西雅那银行提出的，将一项避免该行关门
的民间融资计划截止日延长三周的要求。 
    
    指标10年期公债 收益率尾盘报2.467%，较周四上升8个基
点，离12月1日触及的近一年半高位不远。

    10年期美债收益率录得2013年5-6月以来最长周度连涨，当时被称为
“缩减购债恐慌期”，因美联储前主席贝南克暗示，联储考虑逐步缩减购
债规模。
    
    30年期美债收益率触及去年7月来最高3.171%，尾盘回落至3.159%，
日内上涨7个基点。
    
    11月8日美国总统选举以来，投资者在全球市场抛售公债，因押注特
朗普政府的政策，将会加快经济成长并推高通胀。
    
    通胀担忧加重，此前数据显示，中国公布11月居民消费价格指数(CPI
)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年
最大值。 
    
    密西根大学12月美国消费者信心指数初值升至去年1月来最高，尽管
消费者通胀预期下降。
    
    全球最大的两个经济体前景改善，支持了美联储下周几乎肯定会加息
25个基点，并可能在明年进一步升息的观点。
    
    分析师表示，下周美联储将公布利率决定，且将有新债供应进场，在
此之前，投资者可能不愿大举建仓。
    
    美国财政部将于下周一标售240亿美元三年期公债和200亿美元10年期
公债，下周二标售120亿美元30年期公债。
    
    “市场不得不消化不确定性溢价，” PGIM Fixed Income首席投资长
Robert Tipp说。
    -----------------------2007 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债      99-188/256   1.1369    0.029
    五年期公债      99-90/256    1.8873    0.068
    10年期公债     95-232/256   2.4674    0.078
    30年期公债   　94-140/256   3.1579    0.072(完)
　　

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