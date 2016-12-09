加拿大股市：矿业股下跌压制大盘涨幅，但本周升1.7%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月9日 - 加拿大指标股指周五延续触及19个月高位的涨势感到吃力，权重的能源股跟随油价上涨，以及银行股和公债收益率一道攀升，但矿业股下跌，压制大盘涨幅。本周加拿大指标股指跳涨1.7%。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股急跌2.1%。
“我认为材料股升势过多，过急，走势过度，”Baskin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz说。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高17.00点或0.11%，至15,312.20点，此前触及去年5月来最高15,347.74点。十大类股中有七种上涨。
金融股涨0.7%，因10年期公债收益率连续第二日大幅上涨。
能源股攀升0.6%，因油价走高，周末石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将举行会议，可能就进一步减产达成协议。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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