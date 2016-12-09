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市场报道 | 2016年 12月 10日 星期六 06:14 BJT

加拿大股市：矿业股下跌压制大盘涨幅，但本周升1.7%

路透多伦多12月9日 - 加拿大指标股指周五延续触及19个月高位的涨势感到吃力，权重的能源股跟随油价上涨，以及银行股和公债收益率一道攀升，但矿业股下跌，压制大盘涨幅。本周加拿大指标股指跳涨1.7%。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的材料股急跌2.1%。

“我认为材料股升势过多，过急，走势过度，”Baskin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高17.00点或0.11%，至15,312.20点，此前触及去年5月来最高15,347.74点。十大类股中有七种上涨。

金融股涨0.7%，因10年期公债收益率连续第二日大幅上涨。

能源股攀升0.6%，因油价走高，周末石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将举行会议，可能就进一步减产达成协议。(完)

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