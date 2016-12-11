重温稿-中国保险：前海人寿承诺未来不再增持格力电器，并会择机逐步退出

路透上海12月10日 - 在中国保监会派出检查组进驻前海人寿并暂停其万能险业务后，前海人寿周五晚间表示，其对于格力电器 股票的投资属于正常的财务投资，但承诺未来将不再增持格力股票，并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。

前海人寿在其官网发布的声明中并称，公司早在2014年即开始对格力股票进行投资, 并基于不同时点对市场以及格力电器基本面的情况分析，买入、卖出该公司股票，属于正常的财务投资。

在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务。