重温稿-中国保险：前海人寿承诺未来不再增持格力电器，并会择机逐步退出

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月10日 - 在中国保监会派出检查组进驻前海人寿并暂停其万能险业务后，前海人寿周五晚间表示，其对于格力电器 股票的投资属于正常的财务投资，但承诺未来将不再增持格力股票，并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。
前海人寿在其官网发布的声明中并称，公司早在2014年即开始对格力股票进行投资, 并基于不同时点对市场以及格力电器基本面的情况分析，买入、卖出该公司股票，属于正常的财务投资。
在险资对上市公司投资或举牌如火如荼之际，中国保监会下发监管函，针对业务经营存在问题，并且整改不到位的前海人寿，停止其开展万能险新业务。
本月稍早，国内家电蓝筹股--格力电器公告，截止11月28日收市，前海人寿持股比例由三季度末的0.99%升至4.13%，由格力电器第六大股东升至第三大股东。 格力电器周五收报26.99元人民币，升2.86%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。