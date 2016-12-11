重温稿-中国保险：恒大人寿称将落实保监会整改要求，完善股票投资运作机制

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月10日 - 中国保监会周五决定暂停恒大人寿委托股票投资业务，该公司当日晚间回应称，将认真检讨，贯彻落实保监会提出的监管要求，全力完善股票投资运作机制，确保风险管控机制有效执行。
恒大人寿在其官网发布的公告中表示，公司将配合保监会检查组的现场检查。全面落实整改工作，坚持保险资金价值投资、长期投资和服务保险主业的原则，强化资产负债匹配管理，稳健审慎开展投资。
中国保监会周五稍早称，因恒大人寿在开展委托股票投资业务时，资产配置计划不明确，资金运作不规范，决定暂停该公司委托股票投资业务，并责令其进行整改。
保监会此前证实，将于近日派出两个检查组分别进驻恒大人寿、前海人寿。据国内媒体报导，其主要方向是对上述两家保险公司治理规范性、财务真实性、保险产品业务合规性及资金运用合规性开展现场检查。
恒大人寿是中国大型房企--中国恒大 控股的寿险公司，其11月曾因对栋梁新材 等五只股票“快进快出”而被保监会批评。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。