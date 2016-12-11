版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 11日 星期日 10:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                        
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量                    
                        
    中国                    
    阿里巴巴          93.28    +0.97    +1.05   2405075                    
    京东                26.84    -0.13    -0.48   7892442                    
    新浪              72.16    -0.18    -0.25    934684                    
    搜狐              36.75    +0.73    +2.03    268195                    
    网易             223.55    -1.66    -0.74    590763                    
    百度             170.82    +3.07    +1.83   2375819                    
                        
    台湾                    
    台湾积体电路       30.12    +0.08    +0.27   1025027                    
    联电                1.82    -0.03    -1.62    128197                    
    日月光              5.32    -0.06    -1.12    123775                    
    矽品精密           7.44    -0.08    -1.06    185130                    
    和信超媒体         2.57    -0.03    -1.14     15797                    
    友达                3.63    -0.05    -1.36    240268                    
    中华电信           32.83    -0.21    -0.64     60629                    
    台湾国际航电      50.02    -1.54    -2.99   2172545                    
                        
    香港                    
    中国移动           54.26    -0.15    -0.28    152508                    
    中国联通           12.40    +0.15    +1.22     64672                    
    中国电信           48.73    -0.02    -0.04     11394                    
    中芯国际            5.96    -0.03    -0.50     71889                    
    电讯盈科         5.74    -0.21    -3.53       183                    
    (完)                    
                        
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐