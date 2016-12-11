英国数据：11月零售销售同比增加1.7%，增幅为14个月来最大--BDO

路透伦敦12月10日 - 会计暨企业顾问公司BDO周六公布的数据显示，英国11月零售商的销售增长为14个月来最大，因时尚产业自1月以来首次重回成长。

根据BDO，11月英国主要商业街的销售较上年同期增加1.7%，时尚产业同比增幅为1.5%。

消费者支出强劲增长，一直是6月公投退欧以来支持英国经济的主力之一。但许多零售商预期明年将必须涨价，或许会抑制消费者需求。

“消费者支出或许暂时看来将保持强劲，因许多人在进行最后疯狂抢购；同时经济成长又超乎预期，”BDO零售和趸售主管Sophie Michael表示。