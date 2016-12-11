英国数据：11月零售销售同比增加1.7%，增幅为14个月来最大--BDO

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月10日 - 会计暨企业顾问公司BDO周六公布的数据显示，英国11月零售商的销售增长为14个月来最大，因时尚产业自1月以来首次重回成长。
根据BDO，11月英国主要商业街的销售较上年同期增加1.7%，时尚产业同比增幅为1.5%。
消费者支出强劲增长，一直是6月公投退欧以来支持英国经济的主力之一。但许多零售商预期明年将必须涨价，或许会抑制消费者需求。
“消费者支出或许暂时看来将保持强劲，因许多人在进行最后疯狂抢购；同时经济成长又超乎预期，”BDO零售和趸售主管Sophie Michael表示。
“(但)零售商面临的挑战持续增大，势必会影响他们的成本和消费者的可支配所得，目前的问题在于消费支出收紧‘何时’到来，而不是‘会不会’到来。”(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>