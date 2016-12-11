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亚洲 | 2016年 12月 11日 星期日 13:56 BJT

全球汇市：投机客美元净多仓创11个月高点--CFTC/路透数据

路透纽约12月9日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)
周五公布的数据，汇市投机客连续第三周增持美元净多仓，持仓规模增至
1月初以来最高。

    截至12月6日当周，美元净多仓从前一周的248.2亿增至281.4亿美元
。

    由于预期在特朗普执政下通胀升高且基建支出扩大，因此美元净多仓
持续增加并不出人意外。
    
    包括11月非农就业报告在内的美国经济数据更为乐观，外界普遍预期
美联储下周料将升息。这样的预期在过去七周支撑美元，今年迄今美元上
涨了3%。
    
    关注焦点如今转向美联储在周三会议结束时可能暗示升息几次。
    
    BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示，“实际上美
国经济普遍改善，消费者支出增加，通胀亦上升。”
    
    “如果美联储点阵图显示预期2017年会有超过两次的升息，那么美元
将会上涨。上一次点阵图显示联储总裁们预期明年将会升息50个基点。”

    同时，投机客的日圆净空口升至33,937口，为去年12月以来最高。投
机客在数月作多日圆后，于上周转为净空仓。

    欧元净空仓降至114,556口，为10月中以来最低。
    
    欧元兑美元仍然疲弱，周四欧洲央行决定将量化宽松政策延长九个月
，欧元随后急跌。

    加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“欧元周四大
跌后，在本周结束前没有真的反弹，这暗示欧元/美元或许站在另一波大
跌的风口浪尖上。“

    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
           12月6日当周       前一周
 多头仓位  74,367            72,124
 空头仓位  108,304           72,393
 净仓位    -33,937           -269
    
    欧元(125,000欧元为1口)
           12月6日当周       前一周
 多头仓位  123,390           136,108
 空头仓位  237,946           255,348
 净仓位    -114,556          -119,240
    
    英镑(62,500英镑为1口)
           12月6日当周       前一周
 多头仓位  43,169            50,806
 空头仓位  120,407           128,941
 净仓位    -77,238           -78,135
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           12月6日当周       前一周
 多头仓位  9,859             13,027
 空头仓位  35,256            37,361
 净仓位    -25,397           -24,334
 
    加元(100,000加元为1口)
           12月6日当周       前一周
 多头仓位  21,538            25,010
 空头仓位  39,696            43,586
 净仓位    -18,158           -18,576
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           12月6日当周       前一周
 多头仓位  48,274            54,791
 空头仓位  27,403            33,834
 净仓位    20,871            20,957
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)         
           12月6日当周       前一周
 多头仓位  27,641            30,231
 空头仓位  31,593            32,103
 净仓位    -3,952            -1,872
 (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 郑茵)

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