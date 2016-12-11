全球汇市：投机客美元净多仓创11个月高点--CFTC/路透数据

路透纽约12月9日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据，汇市投机客连续第三周增持美元净多仓，持仓规模增至 1月初以来最高。 截至12月6日当周，美元净多仓从前一周的248.2亿增至281.4亿美元 。 由于预期在特朗普执政下通胀升高且基建支出扩大，因此美元净多仓 持续增加并不出人意外。 包括11月非农就业报告在内的美国经济数据更为乐观，外界普遍预期 美联储下周料将升息。这样的预期在过去七周支撑美元，今年迄今美元上 涨了3%。 关注焦点如今转向美联储在周三会议结束时可能暗示升息几次。 BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示，“实际上美 国经济普遍改善，消费者支出增加，通胀亦上升。” “如果美联储点阵图显示预期2017年会有超过两次的升息，那么美元 将会上涨。上一次点阵图显示联储总裁们预期明年将会升息50个基点。” 同时，投机客的日圆净空口升至33,937口，为去年12月以来最高。投 机客在数月作多日圆后，于上周转为净空仓。 欧元净空仓降至114,556口，为10月中以来最低。 欧元兑美元仍然疲弱，周四欧洲央行决定将量化宽松政策延长九个月 ，欧元随后急跌。 加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“欧元周四大 跌后，在本周结束前没有真的反弹，这暗示欧元/美元或许站在另一波大 跌的风口浪尖上。“ 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月6日当周 前一周 多头仓位 74,367 72,124 空头仓位 108,304 72,393 净仓位 -33,937 -269 欧元(125,000欧元为1口) 12月6日当周 前一周 多头仓位 123,390 136,108 空头仓位 237,946 255,348 净仓位 -114,556 -119,240 英镑(62,500英镑为1口) 12月6日当周 前一周 多头仓位 43,169 50,806 空头仓位 120,407 128,941 净仓位 -77,238 -78,135 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月6日当周 前一周 多头仓位 9,859 13,027 空头仓位 35,256 37,361 净仓位 -25,397 -24,334 加元(100,000加元为1口) 12月6日当周 前一周 多头仓位 21,538 25,010 空头仓位 39,696 43,586 净仓位 -18,158 -18,576 澳元(100,000澳元为1口) 12月6日当周 前一周 多头仓位 48,274 54,791 空头仓位 27,403 33,834 净仓位 20,871 20,957 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月6日当周 前一周 多头仓位 27,641 30,231 空头仓位 31,593 32,103 净仓位 -3,952 -1,872 (完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)