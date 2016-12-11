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市场报道 | 2016年 12月 11日 星期日 15:05 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报
告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(393,524口)
    227,675   91,295   33,973   86,237  241,181  347,885  366,449   45,639  27,075
    
    较11月29日变动(未平仓合约：减少12,137口)
    
     -2,056   13,134   -3,762   -6,391  -19,270  -12,209   -9,898       72  -2,239
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       57.9     23.2      8.6     21.9     61.3     88.4     93.1     11.6     6.9
    
    各类交易商数量(总计为313家)
        157       82       79       49       46      233      185
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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