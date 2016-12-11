CFTC报告：COMEX期金12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(393,524口) 227,675 91,295 33,973 86,237 241,181 347,885 366,449 45,639 27,075 较11月29日变动(未平仓合约：减少12,137口) -2,056 13,134 -3,762 -6,391 -19,270 -12,209 -9,898 72 -2,239 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 57.9 23.2 8.6 21.9 61.3 88.4 93.1 11.6 6.9 各类交易商数量(总计为313家) 157 82 79 49 46 233 185 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)