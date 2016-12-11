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市场报道 | 2016年 12月 11日 星期日 15:06 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(251,402口)
    127,452   20,680   20,471   85,278  202,910  233,201  244,061   18,201   7,341
    
    较11月29日变动(未平仓合约：减少4,081口)
    
        556   -1,852    1,504   -5,727   -4,074   -3,667   -4,422     -414     341
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.7      8.2      8.1     33.9     80.7     92.8     97.1      7.2     2.9
    
    各类交易商数量(总计为301家)
        150       52       61       57       73      235      162
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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