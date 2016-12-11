CFTC报告：ICE棉花期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(251,402口) 127,452 20,680 20,471 85,278 202,910 233,201 244,061 18,201 7,341 较11月29日变动(未平仓合约：减少4,081口) 556 -1,852 1,504 -5,727 -4,074 -3,667 -4,422 -414 341 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 50.7 8.2 8.1 33.9 80.7 92.8 97.1 7.2 2.9 各类交易商数量(总计为301家) 150 52 61 57 73 235 162 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)