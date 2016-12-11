CFTC报告：NYMEX原油期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,098,290口) 589,787 212,161 705,458 691,607 1090968 1986852 2008587 111,438 89,703 较11月29日变动(未平仓合约：增加78,264口) 38,090 -51,655 61,240 -22,657 72,019 76,673 81,604 1,591 -3,340 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.1 10.1 33.6 33.0 52.0 94.7 95.7 5.3 4.3 各类交易商数量(总计为420家) 162 105 184 93 118 360 332 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)