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市场报道 | 2016年 12月 11日 星期日 15:07 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,098,290口)
    589,787  212,161  705,458  691,607  1090968  1986852  2008587  111,438  89,703 
    
    较11月29日变动(未平仓合约：增加78,264口)
    
     38,090  -51,655   61,240  -22,657   72,019   76,673   81,604    1,591  -3,340
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.1     10.1     33.6     33.0     52.0     94.7     95.7      5.3     4.3
    
    各类交易商数量(总计为420家)
        162      105      184       93      118      360      332
    (完)   
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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