CFTC报告：CBOT大豆期货12月6日持仓报告(表)

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(736,998口) 247,987 92,552 90,680 344,955 439,864 683,622 623,096 53,376 113,902 较11月29日变动(未平仓合约：增加15,907口) -12,220 -3,482 13,241 14,087 3,119 15,108 12,878 799 3,029 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.6 12.6 12.3 46.8 59.7 92.8 84.5 7.2 15.5 各类交易商数量(总计为617家) 190 128 163 152 233 434 468 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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