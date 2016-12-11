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货币新闻 | 2016年 12月 11日 星期日 15:07 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(736,998口)
    247,987   92,552   90,680  344,955  439,864  683,622  623,096   53,376 113,902
    
    较11月29日变动(未平仓合约：增加15,907口)
    
    -12,220   -3,482   13,241   14,087    3,119   15,108   12,878      799   3,029
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.6     12.6     12.3     46.8     59.7     92.8     84.5      7.2    15.5
    
    各类交易商数量(总计为617家)
        190      128      163      152      233      434      468
    (完)                   

  
 (编译 郑茵 审校　戴素萍)

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