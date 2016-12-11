CFTC报告：CBOT小麦期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(436,214口) 146,019 237,381 77,321 165,221 78,780 388,561 393,482 47,653 42,732 较11月29日变动(未平仓合约：减少8,127口) 2,084 1,602 -8,532 -3,215 337 -9,663 -6,593 1,536 -1,534 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.5 54.4 17.7 37.9 18.1 89.1 90.2 10.9 9.8 各类交易商数量(总计为458家) 145 166 105 111 89 319 307 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)