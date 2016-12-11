版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 11日 星期日 15:08 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(436,214口)
    146,019  237,381   77,321  165,221   78,780  388,561  393,482   47,653  42,732
    
    较11月29日变动(未平仓合约：减少8,127口)
    
      2,084    1,602   -8,532   -3,215      337   -9,663   -6,593    1,536  -1,534
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.5     54.4     17.7     37.9     18.1     89.1     90.2     10.9     9.8
    
    各类交易商数量(总计为458家)
        145      166      105      111       89      319      307
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐