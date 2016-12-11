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市场报道 | 2016年 12月 11日 星期日 15:09 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月6日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(236,290口)
    123,820   67,429   29,312   66,365  123,834  219,497  220,575   16,793  15,715
    
    较11月29日变动(未平仓合约：增加5,870口)
    
      2,753     -277    2,732     -490    4,379    4,995    6,834      875    -964
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       52.4     28.5     12.4     28.1     52.4     92.9     93.3      7.1     6.7
    
    各类交易商数量(总计为317家)
        137       96       59       48       59      221      185
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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