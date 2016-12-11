CFTC报告：COMEX期铜12月6日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年12月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(236,290口) 123,820 67,429 29,312 66,365 123,834 219,497 220,575 16,793 15,715 较11月29日变动(未平仓合约：增加5,870口) 2,753 -277 2,732 -490 4,379 4,995 6,834 875 -964 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 52.4 28.5 12.4 28.1 52.4 92.9 93.3 7.1 6.7 各类交易商数量(总计为317家) 137 96 59 48 59 221 185 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)