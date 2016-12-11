CFTC报告：CBOT玉米期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,221,274口) 361,515 289,902 165,335 558,360 592,685 1085210 1047922 136,064 173,352 较11月29日变动(未平仓合约：减少15,533口) -13,326 -4,983 10,044 -13,932 -13,155 -17,214 -8,094 1,681 -7,439 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.6 23.7 13.5 45.7 48.5 88.9 85.8 11.1 14.2 各类交易商数量(总计为719家) 155 139 154 238 324 485 551 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)