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市场报道 | 2016年 12月 11日 星期日 15:10 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,221,274口)
    361,515  289,902  165,335  558,360  592,685  1085210  1047922  136,064 173,352
    
    较11月29日变动(未平仓合约：减少15,533口)
    
    -13,326   -4,983   10,044  -13,932  -13,155  -17,214   -8,094    1,681  -7,439
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.6     23.7     13.5     45.7     48.5     88.9     85.8     11.1    14.2
    
    各类交易商数量(总计为719家)
        155      139      154      238      324      485      551
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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