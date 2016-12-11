金砖国家：12月9日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月9日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.17%，报877.85点。
中国股市：沪综指收盘小涨，经济数据改善提振银行等蓝筹股
中国汇市：人民币收跌再破6.9关口，有效波动较小机构趁机倒量
香港股市：结束三日连涨而收低，博彩类股领跌
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.29%，报60,500.617点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收涨，报3.3724/29雷亚尔，上日收报3.3824/30。
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南非股市：收高，创将近五个月来最大周线涨幅，Sibanye Gold表现令人关注，此前该公司公布将以22亿美元现金收购美国铂金矿产商Stillwater Mining，该股收低15.3%报24.01兰特。指标Top-40指数 收盘上涨0.75%，报44,220.24点，以3%的全周涨幅创7月中以来最大单周涨势；大盘综合指数 收盘上涨0.71%，报50,899.92点。
南非汇市：兰特下跌，因南非经济数据疲弱
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印度股市：小幅收高，创逾三个月来最大周线涨幅，因欧洲央行延续刺激政策帮助抵消了印度央行维持利率不变令人失望的影响。BSE指数 收盘上涨0.2%，报26,747.18点；NSE指数 收盘上涨0.18%，报8,261.75点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.415，上日收报67.35。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.16%，报1,110.14点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.61%，报579.53点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.24%，报62.495；卢布兑欧元 升值1.65%，报66.05。(完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。