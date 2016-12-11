《全球主要央行会议预告》--2016年12月-2017年12月

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要央行在2016年12月至2017年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
2017年
1月31日-2月1日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
2月1日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)。
3月14日至3月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
3月15日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
5月2日至5月3日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
5月3日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
6月13日至6月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
7月25日至7月26日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月26日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月19日至9月20日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月20日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会。
10月31日至11月1日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月1日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月12日至12月13日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月13日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
12月14日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日 - 全行委员会会议。
2017年
1月11日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
1月19日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
2月1日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
2月15日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月9日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
3月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月23日 - 全行委员会会议。
4月5日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月27日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月3日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
5月17日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月8日 - 管理委员会在塔林举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月21日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月22日 - 全行委员会会议。
7月5日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月20日 - 管理委员会在法兰克福举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月2日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月7日 - 管理委员会在法兰克福举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月20日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月21日 - 全行委员会会议。
10月4日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月26日 - 管理委员会在法兰克福举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月8日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月6日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月7日 - 全行委员会会议。
12月14日 - 管理委员会在法兰克福举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
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英国央行
2016年
12月15日 - 宣布利率决议。
2017年
2月2日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
3月16日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
5月11日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
6月15日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
8月3日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
9月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
11月2日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
12月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
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日本央行
2016年
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
2017年
1月30日 - 日本央行货币政策会议(至1月31日)。
3月15日 - 日本央行货币政策会议(至3月16日)。
4月26日 - 日本央行货币政策会议(至4月27日)。
6月15日 - 日本央行货币政策会议(至6月16日)。
7月19日 - 日本央行货币政策会议(至7月20日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月30日 - 日本央行货币政策会议(至10月31日)。
12月20日 - 日本央行货币政策会议(至12月21日)。
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韩国央行
2016年
12月15日 - 货币政策会议。
2017年
1月13日 - 货币政策会议。
2月23日 - 货币政策会议。
4月13日 - 货币政策会议。
5月25日 - 货币政策会议。
7月13日 - 货币政策会议。
8月31日 - 货币政策会议。
10月19日 - 货币政策会议。
11月30日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2017年
1月18日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
3月1日 - 公布指标利率决定。
4月12日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
5月24日 - 公布指标利率决定。
7月12日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
9月6日 - 公布指标利率决定。
10月25日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
12月6日 - 公布指标利率决定。
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瑞士央行
2016年
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
2017年
3月16日 - 货币政策评估。
6月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
9月14日 - 货币政策评估。
12月14日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2017年
2月7日 - 召开利率会议。
3月7日 - 召开利率会议。
4月4日 - 召开利率会议。
5月2日 - 召开利率会议。
6月6日 - 召开利率会议。
7月4日 - 召开利率会议。
8月1日 - 召开利率会议。
9月5日 - 召开利率会议。
10月3日 - 召开利率会议。
11月7日 - 召开利率会议。
12月5日 - 召开利率会议。
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新西兰央行
2017年
2月9日 - 公布货币政策声明和指标利率。
3月23日 - 公布指标利率。
5月11日 - 公布货币政策声明和指标利率。
6月22日 - 公布指标利率。
8月10日 - 公布货币政策声明和指标利率。
9月28日 - 公布指标利率。
11月9日 - 公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2016年
12月21日 - 公布利率决定和货币政策报告。
2017年
2月15日 - 公布利率决定和货币政策报告。
4月27日 - 公布利率决定和货币政策报告。
7月4日 - 公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2016年
12月15日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
2017年
3月16日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
5月4日 - 宣布利率决定。
6月22日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
9月21日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月26日 - 宣布利率决定。
12月14日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。