重温稿-中国金融：长城资产管理股份公司挂牌，四大AMC股份制改革正式收官

路透北京12月11日 - 中国长城资产管理股份有限公司周日挂牌成立，标志着中国四大金融资产管理公司(AMC)股份制改革正式收官。未来，该公司将适时通过增发等方式引入其他境内外战略投资者，进一步优化股权结构、增强资本实力，并将根据境内外资本市场状况择机上市。

据新闻稿，长城资产股份公司注册资本431.5亿元人民币，其中，财政部以该公司净资产出资，持股比例为97%；全国社保基金理事会及中国人寿集团均以货币出资，持股比例分别为2%和1%。

银监会主席助理杨家才在成立大会上发表讲话称，资产公司应发挥资产收持、资产重组、资产流转及保理等金融功能，凭借化解处置不良资产的专业优势，发挥逆周期功能。通过一级市场的收购、二级市场的转让和委托资产的管理，促进资产市场的交投活跃。

同时，发挥全牌照优势，提供综合金融服务，为金融企业和工商企业提供资产买卖、资金融通、资信评估、信用担保、销售帐户管理、应收帐款管理等一系列的金融保理工作，“希望资产公司在这里（不良处置）要发挥主渠道作用，发挥真正的四大资产公司的主体作用。”

央行副行长范一飞也指出，当前中国经济下行压力较大，特别是非金融企业部门杠杆率持续攀升，商业银行不良贷款持续反弹，需要进一步发挥金融资产管理公司在金融体系中盘活存量资产管理处置不良资产，化解金融风险。

长城资产公司经营范围包括：收购、受托经营金融机构不良资产；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；发行金融债券，同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务，以及非金融机构不良资产业务等。

目前，其在全国设有31家分公司和一家业务部，旗下拥有长城华西银行、长城国瑞证券、长生人寿保险、长城新盛信托、长城金融租赁、长城投资基金、长城环亚国际等11家子公司。

截至11月末，集团管理的资产合计6,447亿元，净资产569亿元，归属母公司所有者权益523亿元，与1999年成立时国家投入的100亿元资本金相比，实现国有资产保值增值率523%。

长城资产高管此前称，将于明年三季度或年底完成引战，预计将引进5-8家战略投资者，并同时启动IPO前期准备工作。

中国于1999年设立华融 、长城、东方和信达 四家金融资产管理公司，分别接收工商银行 、农业银行 、中国银行 、建设银行 剥离出来的不良资产。