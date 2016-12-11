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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 06:27 BJT

****澳新经济指标预测--12月12日-12月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值    

    12月12日当周
    
    12月12日(一)
    2145 新西兰制造业销售(较前季)                 第三季       --          +2.8%
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                   第三季       --          -2.1%
    
    12月13日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                       11月        --            正6
                企业信心指数                                   --            正4
    0030 澳洲房价指数                             第三季       --          +2.0%
    2230 澳洲新车销量(较前月)                      11月        --          -2.4%
    
    12月13-14日
    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                12月        --          -1.1%
    
    12月14日(三)
    2130 新西兰制造业表现指数                      11月        --           55.2
    
    12月15日(四)
    0030 澳洲就业人数(万人)                        11月        --       增加0.98
             全职就业人数(万人)                                --       增加4.15
             就业参与率                                        --          64.4%
             失业率                                            --           5.6%
    
    12月16日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数     12月        --          50.36
    0200 海外投资者持有新西兰公债比例              11月        --          61.0%
    
    12月18日(日)
    2100 新西兰Westpac消费者信心指数               第四季      --          108.0
    2145 新西兰建筑许可                            10月        --          +0.2%
    
    12月19日当周
    
    12月19日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          12月        --          20.5%
                             企业活动指数                      --          37.6%
    2145 新西兰食品价格指数                        11月        --          -0.8% (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 张涛)

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