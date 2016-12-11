国际油市：OPEC减产协议后，对冲基金美国原油多头押注飙至六周高位

OPEC宣布协议后，油价在12月6日止当周的涨幅接近13%。

上周美国原油库存下降，尽管美国原油交割地库欣的库存上升。EIA公布，12月2日止当周的美国原油库存 减少240万桶，分析师预估为减少100万桶。

投机客增加对RBOB汽油期货 看多押注，12月6日止当周该品种期货和期权合计净多仓达到40,473口，为一个月高点。

投机客还增加对取暖油 的看多押注，净多仓增至2014年7月以来高位24,290口，因天气预报冬季较寒冷导致需求增大。(完)