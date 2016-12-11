国际油市：OPEC减产协议后，对冲基金美国原油多头押注飙至六周高位

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
OPEC宣布协议后，油价在12月6日止当周的涨幅接近13%。
上周美国原油库存下降，尽管美国原油交割地库欣的库存上升。EIA公布，12月2日止当周的美国原油库存 减少240万桶，分析师预估为减少100万桶。
投机客增加对RBOB汽油期货 看多押注，12月6日止当周该品种期货和期权合计净多仓达到40,473口，为一个月高点。
投机客还增加对取暖油 的看多押注，净多仓增至2014年7月以来高位24,290口，因天气预报冬季较寒冷导致需求增大。(完)
(编译 戴素萍/郑茵 审校 张荻/李婷仪)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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