欧洲经济指标预测--12月12日-12月19日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日当周 12月12日(一) 暂无重要经济数据。 12月13日(二) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 +0.2% -0.8% (经工作日调整，较上年同期) +1.5% +1.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.1% +0.9% 核心CPI(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +2.1% +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 11月 投入物价(未经季节调整，较前月) -1.9% +4.6% (未经季节调整，较上年同期) +13.5% +12.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.6% (未经季节调整，较上年同期) +2.5% +2.1% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.4% (未经季节调整，较上年同期) +2.3% +1.9% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 12月 正14.0 正13.8 现况指数 正59.2 正58.8 12月14日(三) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.5% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 11月 增加5.0 增加9.8 按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 4.8% 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.6% +2.4% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.2% -0.8% (较上年同期) +1.0% +1.2% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 正8.9 12月15日(四) 0730 瑞士利率目标区间 第四季 -- 负1.25-负0.25% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 51.9 51.7 服务业PMI 52.0 51.6 综合PMI 51.7 51.4 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 54.5 54.3 服务业PMI 55.0 55.1 综合PMI 54.7 55.0 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.8 53.7 服务业PMI 53.8 53.8 综合PMI 54.0 53.9 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.2% +1.9% (较上年同期) +5.9% +7.4% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.2% +2.0% (较上年同期) +6.1% +7.6% 1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 53.40 1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 40.00 1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 48.90 1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 -- 35.50 1200 英国央行利率决定 12月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 12月16日(五) 0745 法国企业景气指数 12月 103 103 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.78 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.7 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差265 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.6% +0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -- +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国CBI总工业订单差值 12月 负6 负3 12月19日当周 12月19日(一) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 -- 110.4 现况指数 -- 115.6 预期指数 -- 105.5 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.0% 薪资(较上年同期) -- +0.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 汪红英)