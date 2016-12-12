《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月12日

路透12月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7593 港元 ) 美国股市主要股指周五再创新高，道琼工业指数 收高142.04点，或0.72%，至19,756.85点,标普50 0指数本周上涨约3%，因投资者买入那些涨幅落后的股票，自特朗普胜选以来此波升势已长达一个月。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 132.490 -0.53 9863 10.280 0.20 中国铝业 11.310 -2.25 7486 3.510 0.01 中国移动 54.260 -0.28 152508 84.204 0.72 中国人寿 14.270 -0.28 129428 22.145 -0.25 中石油 70.650 -1.16 41672 5.482 0.77 中石化 71.770 -1.17 20045 5.569 0.16 汇丰控股 42.640 0.24 2326116 66.171 0.64 中电信 48.730 -0.04 11394 3.781 0.29 中国联通 12.400 1.22 64672 9.622 -0.81 兖州煤业 7.610 -1.04 2134 5.905 -0.76 华能国际 25.740 -0.73 12591 4.993 0.26 南方航空 28.180 -1.61 2211 4.373 0.07 东方航空 23.200 -1.19 1999 3.600 0.01 （完） (整理 梁慧仪)