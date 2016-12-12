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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月12日

路透12月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7593
港元 )
    
    美国股市主要股指周五再创新高，道琼工业指数 收高142.04点，或0.72%，至19,756.85点,标普50
0指数本周上涨约3%，因投资者买入那些涨幅落后的股票，自特朗普胜选以来此波升势已长达一个月。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              132.490     -0.53       9863        10.280      0.20
 中国铝业                            11.310      -2.25       7486        3.510       0.01
 中国移动                            54.260      -0.28       152508      84.204      0.72
 中国人寿                            14.270      -0.28       129428      22.145      -0.25
 中石油                              70.650      -1.16       41672       5.482       0.77
 中石化                              71.770      -1.17       20045       5.569       0.16
 汇丰控股                            42.640      0.24        2326116     66.171      0.64
 中电信                              48.730      -0.04       11394       3.781       0.29
 中国联通                            12.400      1.22        64672       9.622       -0.81
 兖州煤业                            7.610       -1.04       2134        5.905       -0.76
 华能国际                            25.740      -0.73       12591       4.993       0.26
 南方航空                            28.180      -1.61       2211        4.373       0.07
 东方航空                            23.200      -1.19       1999        3.600       0.01
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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