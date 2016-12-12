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市场报道 | 2016年 12月 12日 星期一 08:21 BJT

欧元区金融：ECB管委会成员魏德曼称，不能排除政府救援意大利银行业

路透柏林12月10日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼表示，不能排除政府介入意大利银行业救援行动。这令意大利当局对西雅那银行(Banca MPS) 伸出援手的压力更大。

“国家以及投资者对危机解决方案的参与永远无法排除，”魏德曼对周日版德国法兰克福汇报表示。

不过魏德曼在专访中并未提及西雅那银行，该银行为意大利历史最悠久的银行，也是意国第三大银行。魏德曼同时也是德国央行总裁，立场较为强硬。

路透上周五报导，一位消息人士透露，欧洲央行拒绝了意大利西雅那银行之前提出的，延长增资计划期限的要求。 (完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)

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