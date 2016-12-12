欧元区金融：ECB管委会成员魏德曼称，不能排除政府救援意大利银行业

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透柏林12月10日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼表示，不能排除政府介入意大利银行业救援行动。这令意大利当局对西雅那银行(Banca MPS) 伸出援手的压力更大。
“国家以及投资者对危机解决方案的参与永远无法排除，”魏德曼对周日版德国法兰克福汇报表示。
不过魏德曼在专访中并未提及西雅那银行，该银行为意大利历史最悠久的银行，也是意国第三大银行。魏德曼同时也是德国央行总裁，立场较为强硬。
路透上周五报导，一位消息人士透露，欧洲央行拒绝了意大利西雅那银行之前提出的，延长增资计划期限的要求。 (完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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