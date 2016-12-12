欧元区金融：ECB管委会成员魏德曼称，不能排除政府救援意大利银行业

路透柏林12月10日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼表示，不能排除政府介入意大利银行业救援行动。这令意大利当局对西雅那银行(Banca MPS) 伸出援手的压力更大。

不过魏德曼在专访中并未提及西雅那银行，该银行为意大利历史最悠久的银行，也是意国第三大银行。魏德曼同时也是德国央行总裁，立场较为强硬。