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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:33 BJT

《中国国债发行日程表》--12月12日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率   债券类型         发行时间      上市时间
          (亿元人民币)     
     
  财政部     *210.2   1年     *2.4255%   续发记账式国债     12/8          12/12
                 (今年第24期国债第一次续发)
  财政部     *283.3  10年     *3.0643%   续发记账式国债     12/8          12/12
                 (今年第23期国债第一次续发)
  财政部     *120    91天     *2.40%     贴现国债          *12/12        *12/14
  财政部     *280     5年     12/14招标  续发记账式国债    *12/15        *12/19
  财政部       --    91天     12/16招标  贴现国债            --            -- 
  财政部     *100   182天     12/16招标  贴现国债          *12/19        *12/21
  财政部       --     3年     12/21招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --     7年     12/21招标  续发记账式国债      --            --
  财政部       --    91天     12/23招标   贴现国债           --            -- 
  财政部       --    91天     12/30招标   贴现国债           --            -- 
        
注：1、*代表新增
    2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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