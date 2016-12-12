《中国国债发行日程表》--12月12日

以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 *210.2 1年 *2.4255% 续发记账式国债 12/8 12/12 (今年第24期国债第一次续发) 财政部 *283.3 10年 *3.0643% 续发记账式国债 12/8 12/12 (今年第23期国债第一次续发) 财政部 *120 91天 *2.40% 贴现国债 *12/12 *12/14 财政部 *280 5年 12/14招标 续发记账式国债 *12/15 *12/19 财政部 -- 91天 12/16招标 贴现国债 -- -- 财政部 *100 182天 12/16招标 贴现国债 *12/19 *12/21 财政部 -- 3年 12/21招标 续发记账式国债 -- -- 财政部 -- 7年 12/21招标 续发记账式国债 -- -- 财政部 -- 91天 12/23招标 贴现国债 -- -- 财政部 -- 91天 12/30招标 贴现国债 -- -- 注：1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次