《中国报摘》--中国证券报12月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--据万得资讯数据，截至11日沪深两市1,203家A股上市公司发布了2016年全年业绩预告，其中预喜公司860家，占比71%；预降公司265家，占比22%；不确定公司78家，占比7%。从行业看，新能源汽车产业链各细分行业表现突出，部分装备制造业表现欠佳。
* 其他:
--当前货币市场短期利率有所下行，但跨新年、跨春节资金需求旺盛依旧、利率继续走高，流动性总体均衡与结构性紧张的特征并存。分析人士指出，年底阶段金融机构低超储与流动性多扰动并存，叠加外汇流失、杠杆去化、政策中性的影响，货币市场稳定性面临考验。不过，政策预期变化已促使机构加强流动性管理、去杠杆效果渐现也有望纠正体系脆弱性，未来流动性不确定性仍高，但“钱荒”不会重现。
--国家能源局副局长李仰哲表示，能源发展“十三五”规划已经国家能源委员会第二次会议审议通过，即将正式出炉，该规划将体现创新发展和转型发展两大特征。同时，国家能源局组织编制的14个能源领域专项规划同样进展顺利。
--大唐发电 公告，日前正在公开挂牌转让其所持有的1.69亿股中国大地财产保险股份有限公司（简称“大地财险”）股权，挂牌价格为4.08亿元。
--中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告建议，2017年经济增长预期目标定在6.5%左右；但若考虑到全国迎接十九大和在国际国内引导积极预期、以及深化改革有可能释放出来更多红利的可能性，明年增长速度超过6.5%也是一个具有较大概率事件。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。