《中国报摘》--中国证券报12月12日

* 头版头条:

--据万得资讯数据，截至11日沪深两市1,203家A股上市公司发布了2016年全年业绩预告，其中预喜公司860家，占比71%；预降公司265家，占比22%；不确定公司78家，占比7%。从行业看，新能源汽车产业链各细分行业表现突出，部分装备制造业表现欠佳。

* 其他:

--当前货币市场短期利率有所下行，但跨新年、跨春节资金需求旺盛依旧、利率继续走高，流动性总体均衡与结构性紧张的特征并存。分析人士指出，年底阶段金融机构低超储与流动性多扰动并存，叠加外汇流失、杠杆去化、政策中性的影响，货币市场稳定性面临考验。不过，政策预期变化已促使机构加强流动性管理、去杠杆效果渐现也有望纠正体系脆弱性，未来流动性不确定性仍高，但“钱荒”不会重现。

--国家能源局副局长李仰哲表示，能源发展“十三五”规划已经国家能源委员会第二次会议审议通过，即将正式出炉，该规划将体现创新发展和转型发展两大特征。同时，国家能源局组织编制的14个能源领域专项规划同样进展顺利。

--大唐发电 公告，日前正在公开挂牌转让其所持有的1.69亿股中国大地财产保险股份有限公司（简称“大地财险”）股权，挂牌价格为4.08亿元。