《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--行政院将提前规划点火扩大内需方案，包括公营事业、地方建设、重大交通建设及都更等都在盘点范围内，规模动辄数千亿台币，其中台电电厂建设五年内投资逾四、五千亿。
--金融业今年获利萎缩，银行机构的投资重心转向FinTech，主管机关的重罚也意外大增。国际信评机构认为，这没有伤及银行业的信用评等。惠誉信评发布台湾银行业2017年最新展望，在惠誉检视的亚洲17个银行体系，台湾仍属于展望稳定的四个市场之一。
*经济日报：
--为提振观光产业，交通部本周将向政院提报观光产业发展策略，其中包括租税奖励措施，拟对观光旅馆业、观光游乐业及旅馆业，减免地价税及房屋税5-10年，适用对象也含承租方式经营者，藉以鼓励业者创新、带动产业升级。
--今年预估陆客来台人数将较去年减少70-80万人次，但还好日、韩游客平均成长率达二成二，泰国游客今年更成长近五成，日韩泰客〞火力支援〞下，今年整体来台观光客在昨晚突破1,000万人次大关。
--行政、立法协调会报将讨论〞监理沙盒〞修法案，金管会主张优先修单一法案，并透过立委提出版本，允许三类金融科技业，可到沙盒实验汇款、吸收存款及销售境外基金等八大项业务。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。