《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月12日

*工商时报：

--行政院将提前规划点火扩大内需方案，包括公营事业、地方建设、重大交通建设及都更等都在盘点范围内，规模动辄数千亿台币，其中台电电厂建设五年内投资逾四、五千亿。

--金融业今年获利萎缩，银行机构的投资重心转向FinTech，主管机关的重罚也意外大增。国际信评机构认为，这没有伤及银行业的信用评等。惠誉信评发布台湾银行业2017年最新展望，在惠誉检视的亚洲17个银行体系，台湾仍属于展望稳定的四个市场之一。

*经济日报：

--为提振观光产业，交通部本周将向政院提报观光产业发展策略，其中包括租税奖励措施，拟对观光旅馆业、观光游乐业及旅馆业，减免地价税及房屋税5-10年，适用对象也含承租方式经营者，藉以鼓励业者创新、带动产业升级。

--今年预估陆客来台人数将较去年减少70-80万人次，但还好日、韩游客平均成长率达二成二，泰国游客今年更成长近五成，日韩泰客〞火力支援〞下，今年整体来台观光客在昨晚突破1,000万人次大关。

--行政、立法协调会报将讨论〞监理沙盒〞修法案，金管会主张优先修单一法案，并透过立委提出版本，允许三类金融科技业，可到沙盒实验汇款、吸收存款及销售境外基金等八大项业务。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。