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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 15:52 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *进出口行       40           3         3.5015%      固息增发债    12/12-12/13
                 40           5         3.5586%      固息增发债
                 50          10         3.7661%      固息增发债
              (2016年第15/16/10期增发债)   
 *国开行       至多30         3        周二招标      固息增发债    12/14-12/15
               至多30         5                      固息增发债
               至多30         7                      固息增发债
               至多60        10                      固息增发债
               至多30        20                      固息增发债
              (2016年第15、18、七、13、五期增发债)
 *农发行       至多50         5        周三招标      固息增发债    12/15-12/16
               至多20         7                      固息增发债
               至多80        10                      固息增发债
               至多20        15                      固息增发债
               至多30        20                      固息增发债
              (2016年第11、7-10期增发债)
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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