《香港报摘》--经济日报12月12日

**头版头条**

--深港通开通一周，惟市场忧其输入内地风险。港交所 主席周松岗称，中港股市连结后不时同步升跌，关键非回避而是如何管理风险。

**其他**

--摩根大通认为，在强美元、美息趋升及本地投资回报下降之下，明年中国资金出逃的压力仍大，上半年外储有机会跌破3万亿美元的心理关口，人民币滙价则先跌后升。

--南下基金自去年底获批距今快一年，内地第二大基金公司、华夏的新产品虽曾受考验，但仍占整体市场销售约两成，为三甲之一。公司称，正伺机申批第三只南来基金。（完）

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