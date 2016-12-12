《香港报摘》--经济日报12月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--深港通开通一周，惟市场忧其输入内地风险。港交所 主席周松岗称，中港股市连结后不时同步升跌，关键非回避而是如何管理风险。
**其他**
--摩根大通认为，在强美元、美息趋升及本地投资回报下降之下，明年中国资金出逃的压力仍大，上半年外储有机会跌破3万亿美元的心理关口，人民币滙价则先跌后升。
--南下基金自去年底获批距今快一年，内地第二大基金公司、华夏的新产品虽曾受考验，但仍占整体市场销售约两成，为三甲之一。公司称，正伺机申批第三只南来基金。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。