国际油市：油价飙升至2015年来的高点，受全球减产协议的推动

0010GMT，布兰特原油与美国原油分别下跌至每桶56.54与53.74美元，但两者皆比上日结算价上涨逾4%。

克服了将近一年来OPEC内部的争吵以及对非OPCE产油国俄罗斯减产意愿的怀疑，这份得来不易的协议终于签订，现在市场的目光将转向协议的遵守情况。

澳新银行周一表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已“开始通知客户表示，配额将于2017年1月削减，符合其对近期OPEC减产协议的承诺。”

上周OPEC同意从1月1日开始减产120万桶/日，头号产油国沙特减产幅度高达48.6万桶/日。

非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。(完)

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