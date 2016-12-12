版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 08:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆周五升穿115.00后，上档目标转至120

0017GMT

* 美元/日圆周五升穿115.00，有很多新型期权(exotic option)敲出

* 之后曾触及高点115.37，周一亚洲盘初从115.20小幅攀升至115.55

* 走势偏向上涨，一路上有零星出口商卖单

* 在115.00有10亿美元期权到期构成支撑

* 目前焦点转至120，此处有非常庞大的期权

* 预计美联储将偏强硬立场，加上美债收益率上涨，将为美元增添柴火 (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐