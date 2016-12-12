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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:09 BJT

《香港报摘》--信报12月12日

**头版头条**

--电视广播 传出大变革，消息指公司将在明年1月初向政府申请交回收费牌照，结束营运了18年的收费电视业务，改为力推OTT（Over The Top，网络电视）。

**其他**

--中国信达 完成收购南洋商业银行已有半年，信达执行董事兼南商董事长陈孝周认为，南商于三至五年内应具备上市条件。他透露，南商5月底以后较从前的每月平均表现有逾双位数增长，预期明年增长会较今年快。

--澳优乳业 财务总监王炜华表示，未来将拓展羊奶业务；同时，去年收购澳洲营养及保健公司后，将主攻中国营养保健市场，期望把公司由奶粉商转型至营养保健商。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)

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