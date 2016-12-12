《香港报摘》--信报12月12日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--电视广播 传出大变革，消息指公司将在明年1月初向政府申请交回收费牌照，结束营运了18年的收费电视业务，改为力推OTT（Over The Top，网络电视）。
**其他**
--中国信达 完成收购南洋商业银行已有半年，信达执行董事兼南商董事长陈孝周认为，南商于三至五年内应具备上市条件。他透露，南商5月底以后较从前的每月平均表现有逾双位数增长，预期明年增长会较今年快。
--澳优乳业 财务总监王炜华表示，未来将拓展羊奶业务；同时，去年收购澳洲营养及保健公司后，将主攻中国营养保健市场，期望把公司由奶粉商转型至营养保健商。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。