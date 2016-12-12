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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:42 BJT

《中国地方债发行日程表》--12月12日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *新疆         6.2       5年      周四招标    专项地方债    12/16
               6.1      10年
  广东         3.0268    3年      *2.66%      一般地方债    12/12
              14.3689    5年      *2.85%      专项地方债
               5.8       7年      *3.05%
               8.6      10年      *3.06%
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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