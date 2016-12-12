英国数据：11月房屋销售稳健，2017年房价将上涨--Rightmove

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月12日 - 根据房地产数据公司Rightmove，英格兰和威尔士11月地产销售劲旺，表明继英国公投退欧之后房市企稳，明年房屋开价料将上升2%。
Rightmove称，11月签约销量较上年同期增长5.2%。
“意外的公投结果曾引发不安，但目前看来这种不安情绪似乎并未持续，不过第50条款触发之后，可能还会有些情况，”Rightmove主管兼楼市分析师Miles Shipside表示。
英国首相特雷莎梅表示，她将在3月底之前启动与欧盟的正式退欧谈判。
“现在对很多英国地区来说，任何紧张情绪的影响已经被中低端楼市合适房屋的供不应求所抵消，”Shipside说。
11月除伦敦之外的所有地区销量均有增长。伦敦中心区料将依然疲弱，2017年该地区价格料将进一步下跌5%，而外伦敦楼市价格料将与今年上涨3%的走势差不多。
路透上周针对分析师、房地产机构和经纪商的调查显示，明年英国楼市价格或将上升2.0%，是英国退欧公投之前预期涨幅的一半。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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