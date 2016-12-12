英国数据：11月房屋销售稳健，2017年房价将上涨--Rightmove

路透伦敦12月12日 - 根据房地产数据公司Rightmove，英格兰和威尔士11月地产销售劲旺，表明继英国公投退欧之后房市企稳，明年房屋开价料将上升2%。

Rightmove称，11月签约销量较上年同期增长5.2%。

“意外的公投结果曾引发不安，但目前看来这种不安情绪似乎并未持续，不过第50条款触发之后，可能还会有些情况，”Rightmove主管兼楼市分析师Miles Shipside表示。

英国首相特雷莎梅表示，她将在3月底之前启动与欧盟的正式退欧谈判。

“现在对很多英国地区来说，任何紧张情绪的影响已经被中低端楼市合适房屋的供不应求所抵消，”Shipside说。

11月除伦敦之外的所有地区销量均有增长。伦敦中心区料将依然疲弱，2017年该地区价格料将进一步下跌5%，而外伦敦楼市价格料将与今年上涨3%的走势差不多。