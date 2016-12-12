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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:57 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月12日-12月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月12日(一)

暂无重要经济事件预告。

12月13日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会展开为期两天的议息会议。

北京--2016（第十四届）中国企业竞争力年会，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月14日(三)

北京--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。(0200)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。不就利率进行宣布。

华盛顿--美国联邦储备理事会宣布利率决定(1900)，主席叶伦将在纽约举行新闻发布会(1930)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。

雅加达--印尼央行管理委员会会议(至15日)。

12月15日(四)

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在一项会议上致开幕词(0800)。

上海--第十三届中国国际金融论坛将召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

华盛顿--美联储举行开放式会议，讨论为全球系统重要性银行组织建立长期债务与完全吸收损失能力要求的最后规定(1600)。

法兰克福--欧洲央行理事会议。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

奥斯陆--挪威央行利率公布决议和货币政策报告(0900)。

伯恩--瑞士央行货币政策评估。

首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

12月16日(五)

夏洛特--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔出席夏洛特商会经济前景讨论会(1730)

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧于西班牙央行举办的German Bernacer Prize颁奖典礼上发表演说(1215)。

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演说。

挪威孔斯温厄尔--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。

挪威特隆赫姆--挪威央行副总裁Egil Matsen发表演说。

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会会议(1200)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决议。

12月19日(一)

东京--日本央行货币政策会议(至20日)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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