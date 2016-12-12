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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 08:43 BJT

《汇市简讯》美元指数持坚，随美债收益率及油价走强

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* 美元指数上涨0.1%，继周五扬升0.5%之后续涨。10年期美债收益率上升3个基点至2.49%。

* 市场人气正面，E-迷你标普500指数期货上涨0.2%，美国原油上涨4.2%，日经指数上涨0.9%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指持平。

* 5日、10日及20日移动均线缠绕--格局中性。

* 周五收盘强劲，确立周四偏多的外包日线。

* 今日若收高在11月高位102.00上方将确认偏向上档。

* 图表 reut.rs/2hC0fyq

(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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