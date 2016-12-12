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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 08:54 BJT

《全球汇市》美元高企，投资者等待本周的美联储会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0524  1.0559  -0.33  -3.09  1.0860
    美元/日圆            115.59  115.36  +0.20  -3.92  120.30
    欧元/日圆         121.65  121.66  -0.01  -6.76  130.47
    美元/瑞郎            1.0196  1.0175  +0.21  +1.78  1.0018
    英镑/美元            1.2583  1.2574  +0.07 -14.62  1.4738
    美元/加元            1.3140  1.3175  -0.27  -5.05  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9364  6.9265  +0.14  +5.61  6.5680
    澳元/美元            0.7441  0.7451  -0.13  +2.28  0.7275
    新西兰元/美元        0.7115  0.7130  -0.21  +4.25  0.6825
    澳元/日圆         86.020  85.860  +0.19  -1.83  87.620
    新西兰元/日圆     82.220  82.240  -0.02  +0.29  81.980
    英镑/日圆         145.46  144.90  +0.39 -17.92  177.22
    澳元/新西兰元     1.0454  1.0436  +0.17  -1.97  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/王颖/王琛/戴素萍 审校 张涛/龚芳/张荻)

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